logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]삼양컴텍 116.10% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 18 16:15 수정 2025 08 18 16:15
기사 소리로 듣기
다시듣기


18일 오후 15시 40분 삼양컴텍(484590)가 등락률 +116.10%로 상승률 1위로 마감했다. 삼양컴텍은 장 중 44,777,688주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 8,940원 오른 16,640원에 마감했다.

한편 삼양컴텍의 PER은 32.31로 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 38.14%로 수익성이 매우 우수한 수준이다.

이어 상승률 2위 푸드웰(005670)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 7,410원에 상승 마감했다. 상승률 3위 율호(072770)의 주가는 802원으로 29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 정원엔시스(045510)는 29.97% 상승하며 1,223원에 마감했다. 상승률 5위 지투지바이오(456160)는 29.96%의 급등세를 타고 종가 121,900원에 마감했다.

6위 오로라(039830)는 종가 20,350원으로 29.78% 상승 마감했다. 7위 SGA(049470)는 종가 2,250원으로 25.77% 상승 마감했다. 8위 탑코미디아는 종가 2,590원으로 20.47% 급등 마감했다. 9위 케이프(064820)는 종가 9,220원으로 18.81% 상승 마감했다. 10위 케어랩스(263700)는 종가 5,200원으로 18.05% 상승 마감했다.



이밖에도 셀바이오휴먼텍(318160) ▲17.78%, 데브시스터즈(194480) ▲17.20%, 캔버스엔(210120) ▲15.41%, 비나텍(126340) ▲13.17%, 알톤(123750) ▲13.10%, 팜스빌(318010) ▲12.85%, DXVX(180400) ▲12.61%, 다산네트웍스(039560) ▲11.95%, 대원산업(005710) ▲9.91%, 비피도(238200) ▲9.84% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

    thumbnail - “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

  2. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    thumbnail - “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  3. ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

    thumbnail - ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

  4. 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

    thumbnail - 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

  5. “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

    thumbnail - “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

  6. “날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당

    thumbnail - “날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved