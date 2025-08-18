[서울데이터랩]삼양컴텍 116.10% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

18일 오후 15시 40분 삼양컴텍(484590)가 등락률 +116.10%로 상승률 1위로 마감했다. 삼양컴텍은 장 중 44,777,688주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 8,940원 오른 16,640원에 마감했다.한편 삼양컴텍의 PER은 32.31로 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 38.14%로 수익성이 매우 우수한 수준이다.이어 상승률 2위 푸드웰(005670)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 7,410원에 상승 마감했다. 상승률 3위 율호(072770)의 주가는 802원으로 29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 정원엔시스(045510)는 29.97% 상승하며 1,223원에 마감했다. 상승률 5위 지투지바이오(456160)는 29.96%의 급등세를 타고 종가 121,900원에 마감했다.6위 오로라(039830)는 종가 20,350원으로 29.78% 상승 마감했다. 7위 SGA(049470)는 종가 2,250원으로 25.77% 상승 마감했다. 8위 탑코미디아는 종가 2,590원으로 20.47% 급등 마감했다. 9위 케이프(064820)는 종가 9,220원으로 18.81% 상승 마감했다. 10위 케어랩스(263700)는 종가 5,200원으로 18.05% 상승 마감했다.이밖에도 셀바이오휴먼텍(318160) ▲17.78%, 데브시스터즈(194480) ▲17.20%, 캔버스엔(210120) ▲15.41%, 비나텍(126340) ▲13.17%, 알톤(123750) ▲13.10%, 팜스빌(318010) ▲12.85%, DXVX(180400) ▲12.61%, 다산네트웍스(039560) ▲11.95%, 대원산업(005710) ▲9.91%, 비피도(238200) ▲9.84% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자