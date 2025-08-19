logo
[서울데이터랩]펩트론 주가 하락 9.89% 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 19 13:32 수정 2025 08 19 13:32
펩트론(087010) 주가 하락 9.89% 기록

알테오젠(196170) -2.73%, 에이비엘바이오(298380) -6.02%, 리가켐바이오(141080) -2.19% 등 하락세

코스닥 시장의 주요 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 펩트론은 현재가 291,500원으로 전 거래일 대비 9.89% 하락하며 급락세를 보이고 있다. 이 종목의 외국인비율은 8.08%, 거래량은 419,030주이며, PER -295.34, ROE -23.46으로 재무 지표에서 부진한 모습을 보이고 있다. 시가총액 2위 알테오젠은 427,500원으로 2.73% 하락하였으며, 외국인비율은 14.58%이고 거래량은 232,546주를 기록하고 있다. PER은 242.35, ROE는 29.52로 비교적 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.

시가총액 3위 에코프로비엠(247540)은 132,000원으로 0.53% 상승하며 거래량은 180,159주를 기록했다. 에코프로(086520)는 56,200원으로 0.18% 상승, 파마리서치(214450)는 689,000원으로 3.14% 상승하며 각각 406,363주와 39,392주의 거래량을 보였다. 반면, 에이비엘바이오는 84,300원으로 6.02% 하락, 리가켐바이오는 147,700원으로 2.19% 하락하며 하락세를 나타냈다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲0.98%, 클래시스(214150) ▼0.54%, 리노공업(058470) ▲1.40%, 에스엠(041510) ▲2.04%, 코오롱티슈진(950160) ▼1.98%, JYP Ent.(035900) ▲0.50%, 실리콘투(257720) ▼0.11%, 이오테크닉스(039030) ▼1.79%, 케어젠(214370) ▲0.32%, 셀트리온제약(068760) ▼0.56% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 혼조세를 보이며, 외국인 투자자들의 비율이 상대적으로 높은 종목들이 거래량에 따라 주가 변동을 보이고 있다. 펩트론과 알테오젠은 각각 하락세를 보였으나, 각각의 외국인 비율과 거래량에서 차이를 보이며 등락폭이 달랐다. 거래량이 많은 종목에서는 주가의 변동폭이 큰 경향을 보이며, 재무 상태가 좋지 않은 종목들은 하락세를 기록했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
