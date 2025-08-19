logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 19 16:41 수정 2025 08 19 16:41
두산에너빌리티(034020)가 8월 19일 장 마감 5분 만에 12.37%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 59,500원으로 전 거래일 대비 8.60% 하락했다. 거래량은 11,547,002주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 보합으로 마감했다. 검색비율 3위의 에스엔시스(0008Z0)는 50.00% 급등세로 거래를 마쳤다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 1.24% 상승 마감했다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 2.93% 하락했다.

6위 한화에어로스페이스(012450)는 등락률 -6.87%로 하락을 기록했다. 7위 SK하이닉스(000660)는 -1.68%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 HJ중공업(097230)은 11.78%의 급락세로 거래를 마쳤다. 9위 지투지바이오(456160)는 3.61% 상승 마감했다. 10위 카카오(035720)는 0.31% 소폭 상승했다.



이 밖에도 펩트론(087010) ▼6.96%, 한국전력(015760) ▼5.32%, 삼양컴텍(484590) ▼9.25%, 삼성중공업(010140) ▼3.16%, NAVER(035420) ▼0.22%, 한화시스템(272210) ▼5.82%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.17%, 대한조선(439260) ▲1.31%, 현대로템(064350) ▼2.63%, 현대차(005380) ▲1.15% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
무단 전재 및 재배포 금지
