logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]빅테크 종목 전반적 하락세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 20 08:45 수정 2025 08 20 08:45
기사 소리로 듣기
다시듣기


19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 주요 빅테크 기업들이 부진한 주가 흐름을 나타내며 투자자들의 관심을 끌었다.

엔비디아(NVDA)의 주가는 175.64 달러로 전일 대비 3.50% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 509.77 달러로 1.42% 하락하며 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 230.56 달러로, 0.14%의 소폭 하락을 기록하며 보합세를 유지했다.

아마존닷컴은 1.50% 하락한 228.01 달러를 기록했다. 메타는 751.48 달러로 2.07% 하락한 가격에 거래를 마쳤다. 브로드컴은 294.91 달러로 3.55% 하락세를 보였다. 알파벳 Class A는 201.57 달러로 0.95% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 182,908,810주의 거래량과 325억 달러의 거래대금을 기록했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중이 약 7.6%에 달한다. 그 외 마이크로소프트는 108억 달러로 약 2.9%, 애플은 85.4억 달러로 약 2.5%의 시가총액 대비 거래대금 비중을 기록하며 투자자들의 활발한 거래가 이루어졌다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

    thumbnail - “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

  2. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    thumbnail - “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  3. ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

    thumbnail - ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

  4. ‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

    thumbnail - ‘이웃집男과 불륜’ 임신한 아내…그런데 남편이 징역 7개월? 충격 사연

  5. 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

    thumbnail - 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

  6. “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

    thumbnail - “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved