[서울데이터랩]밈코어 맨틀 OKX 토큰 상승률 주목

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 등락률 기준으로 가장 큰 상승을 기록한 종목은 밈코어(M)이다. 밈코어는 22.74%의 상승률을 기록하며 699원의 가격을 보이고 있다. 밈코어는 가상자산 시장에서 독특한 밈(Meme) 중심의 코인으로, 투자자들에게 높은 관심을 받고 있다. 시가총액은 약 1조 1044억 원으로, 활발한 거래량을 통해 시장의 주목을 받고 있다.맨틀(MNT)은 4.25% 상승하며 1921원에 거래되고 있다. 맨틀은 블록체인 기반의 스마트 계약 플랫폼으로, 지속적인 기술 개발과 확장을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 시가총액은 약 6조 4667억 원으로, 거래량이 활발히 이루어지고 있는 종목 중 하나이다.OKX 토큰(OKB)은 2.02%의 상승률을 기록하며 16만 9634원에 거래되고 있다. OKX 토큰은 OKX 거래소의 주요 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인 및 다양한 거래소 내 서비스에 활용된다. 시가총액은 약 3조 5623억 원으로, 시장 내에서 안정적인 위치를 유지하고 있다.한편, 레오(LEO)는 1.30% 상승하여 1만 3397원에 거래되고 있다. 레오는 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)의 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인 및 서비스 이용에 사용된다. 시가총액은 약 12조 3660억 원으로, 시장 내에서 꾸준한 수요를 보이고 있다.트론(TRX)은 0.25%의 상승률을 기록하며 488원에 거래되고 있다. 트론은 블록체인 기반의 탈중앙화 플랫폼으로, 콘텐츠 공유와 관련된 다양한 서비스를 제공한다. 시가총액은 약 46조 2953억 원으로, 블록체인 기반의 다양한 프로젝트와 협업을 통해 시장 내 위치를 강화하고 있다.같은 시각, 페이팔 USD(PYUSD)는 0.01% 하락하며 1392원에 거래되고 있으며, 유에스디코인(USDC)은 0.02% 하락하여 1393원에 거래되고 있다. 다이(DAI)는 0.04% 하락하여 1393원에 거래 중이다. USD1은 0.06% 하락하며 1392원에 거래되고 있으며, 테더(USDT)는 0.07% 하락해 1393원에 거래되고 있다.페이팔 USD는 페이팔 플랫폼과 연계된 스테이블 코인으로, 주로 온라인 결제 및 송금에 이용된다. 유에스디코인은 스테이블 코인으로, 달러와의 1:1 페깅을 통해 안정성을 제공한다. 다이는 탈중앙화된 스테이블 코인으로, 다양한 블록체인 기반 서비스에 활용된다. USD1 역시 스테이블 코인으로, 다양한 금융 서비스와 연계되어 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자