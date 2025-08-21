logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 21 08:48 수정 2025 08 21 08:48
기사 소리로 듣기
다시듣기


20일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 소폭 오르며 보합세를 보였고, S&P 500도 큰 움직임 없이 횡보했다. 반면 나스닥 종합은 하락세를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 44,938.31로 마감하며 전일 대비 16.04포인트 상승(0.04%)했다. 하루 거래량은 512,553천주로 집계됐으며, 시가 44,922.70, 고가 45,033.75, 저가 44,767.97을 기록했다.

나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 나스닥 종합 지수는 21,172.86으로 전일 대비 142.10포인트 하락(-0.67%)했다. 거래량은 1,309,021천주로 나타났으며, 시가는 21,269.67, 고가는 21,269.67, 저가는 20,905.99로 집계됐다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,395.78로, 전일 대비 15.59포인트 내렸다(-0.24%). 거래량은 3,031,684천주였고, 시작가는 6,406.62, 최고가는 6,408.40, 최저가는 6,343.86을 기록했다.

한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 하락세를 나타냈다. 다우운송은 15,602.30으로 300.40포인트 하락(-1.89%)했으며, 나스닥 100은 23,249.57로 135.20포인트 내렸다(-0.58%). 필라델피아 반도체 지수는 5,630.82로 40.69포인트 하락(-0.72%)했다.

VIX 지수는 15.69로 소폭 상승하며 0.12포인트 올랐다(0.77%). 이는 시장의 불확실성과 관련된 지수로, 현재 20 미만의 수치를 기록하며 상대적으로 안정적인 시장 상태를 나타낸다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

    thumbnail - ‘주연아!’ 유명했던 미녀개그우먼…“반신마비로 무당됐다”

  2. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    thumbnail - 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

  3. “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

    thumbnail - “머리에 과도 꽂혀” 병원 걸어온 3살 소녀, 엄마가 찔렀다…中 ‘충격’

  4. “단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - “단 하루 만에 75억” 대박…떼돈 번 속초시 ‘이것’ 때문이었다

  5. 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

    thumbnail - 아들상 5년 만에 ‘임신 발표’…오나미도 눈물바다

  6. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    thumbnail - 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved