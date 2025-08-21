[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

20일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 소폭 오르며 보합세를 보였고, S&P 500도 큰 움직임 없이 횡보했다. 반면 나스닥 종합은 하락세를 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 44,938.31로 마감하며 전일 대비 16.04포인트 상승(0.04%)했다. 하루 거래량은 512,553천주로 집계됐으며, 시가 44,922.70, 고가 45,033.75, 저가 44,767.97을 기록했다.나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 나스닥 종합 지수는 21,172.86으로 전일 대비 142.10포인트 하락(-0.67%)했다. 거래량은 1,309,021천주로 나타났으며, 시가는 21,269.67, 고가는 21,269.67, 저가는 20,905.99로 집계됐다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,395.78로, 전일 대비 15.59포인트 내렸다(-0.24%). 거래량은 3,031,684천주였고, 시작가는 6,406.62, 최고가는 6,408.40, 최저가는 6,343.86을 기록했다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 하락세를 나타냈다. 다우운송은 15,602.30으로 300.40포인트 하락(-1.89%)했으며, 나스닥 100은 23,249.57로 135.20포인트 내렸다(-0.58%). 필라델피아 반도체 지수는 5,630.82로 40.69포인트 하락(-0.72%)했다.VIX 지수는 15.69로 소폭 상승하며 0.12포인트 올랐다(0.77%). 이는 시장의 불확실성과 관련된 지수로, 현재 20 미만의 수치를 기록하며 상대적으로 안정적인 시장 상태를 나타낸다.정연호 기자