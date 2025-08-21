[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(8월 21일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 11.44%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 58,400원으로 전 거래일 대비 1.74% 상승 중이다. 거래량은 1,004,235주를 기록했으며, 시가는 58,200원이다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 1.28%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.35% 하락하며 약세를 보이고 있다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 개장 초반부터 1.07%의 상승률로 순조롭게 출발하고 있다. 검색비율 5위 콜마비앤에이치(200130)는 12.99%의 급등세를 기록하고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 1.52%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한국전력(015760)은 1.60%의 상승세를 나타내고 있으며, 8위 NAVER(035420)는 1.35%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼양컴텍(484590)은 7.94% 상승하며 강세를 보이고 있다. 10위 현대로템(064350)은 3.10%의 상승률로 주가가 상승 중이다.이 밖에도 제이피아이헬스케어(0010V0) ▲35.50%, 펩트론(087010) ▲4.34%, 한화에어로스페이스(012450) ▲2.82%, 대한조선(439260) ▲2.67%, HLB(028300) ▲3.41%, 현대차(005380) ▲0.57%, 삼성중공업(010140) ▲0.53%, 삼성SDI(006400) ▼0.69%, 한화솔루션(009830) ▼2.68%, 알테오젠(196170) 보합세 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자