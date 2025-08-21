[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 국일제지 거래대금 151억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.21일 한국거래소에 따르면, 국일제지(078130)가 28,039,845주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 534원이며, 거래대금은 15,151백만원으로 시가총액의 약 2.52%에 해당한다. PER는 -59.33, ROE는 -9.98로 나타나고 있다. 이스트아시아홀딩스(900110)는 27,695,486주의 거래량으로 2위를 기록하며, 현재가는 84원이다. 거래대금은 2,346백만원으로, 시가총액의 약 0.43%에 해당한다. PER와 ROE는 각각 7.00과 1.72로 보고되고 있다.엔시트론(101400)은 24,893,461주의 거래량을 기록하며 3위를 차지했다. 현재가는 415원으로, 등락률은 +27.30%를 나타내고 있다. 율호(072770)는 20,644,025주가 거래되며, 등락률은 +20.83%로 집계되었다. 탑코미디어(134580)는 18,330,382주의 거래량과 +17.73%의 등락률을 기록하며, 현재가는 2,855원이다. 아이비젼웍스(469750)는 17,771,074주가 거래되며 +6.35%의 상승률을 보이고 있다. 애니플러스(310200)는 15,056,199주의 거래량과 -4.68%의 하락률, 삼화네트웍스(046390)는 14,963,593주의 거래량과 -1.02%의 하락률을 기록하고 있다. AP헬스케어(109960)는 12,940,851주가 거래되며, +3.43%의 상승률을 보이며 블루엠텍(439580)은 12,722,470주의 거래량과 +1.12%의 상승률을 나타내고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제이피아이헬스케어(0010V0) ▲30.00%, 노을(376930) ▲20.38%, 우리기술(032820) ▲3.57%, 미스터블루(207760) ▲3.88%, NEW(160550) ▲14.74%, 한라캐스트(125490) ▼11.82%, 썸에이지(208640) ▲0.33%, PS일렉트로닉스(332570) ▲1.11%, 미투온(201490) ▼4.25%, iMBC(052220) ▲2.74% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 폭등한 엔시트론과 급등한 국일제지가 있다. 엔시트론은 거래량 24,893,461주로 시가총액의 3.57%에 해당하는 거래대금을 기록하며 강한 매수세가 이어지고 있다. 국일제지는 거래량 28,039,845주로 시가총액의 2.52%에 해당하는 거래대금을 기록하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 반면, 하락폭이 큰 한라캐스트와 미투온은 각각 ▼11.82%, ▼4.25%의 등락률을 기록하며 투자 심리가 위축되고 있다.코스닥 시장은 오늘 전반적으로 상승세를 보이며 투자자들의 매수세가 강하게 나타나고 있다. 특히, 거래량 상위 종목들에서 급등세가 두드러져 시장의 활발한 움직임을 반영하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자