[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 8월 21일 장 마감 5분 만에 9.00%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,600원으로 전 거래일 대비 0.14% 상승하며 보합으로 마감했다. 거래량은 18,353,419주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 상승률 7.14%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 4.11% 하락 마감했다. 검색비율 4위 대한조선(439260)은 상승률 10.79%로 상승 마감했다. 검색비율 5위 카카오(035720)는 1.99% 하락하며 약보합으로 마감했다.6위 한화오션(042660)은 등락률 5.89%로 상승을 기록했다. 7위 알테오젠(196170)은 3.68%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 한전기술(052690)은 15.29%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 제이피아이헬스케어(0010V0)는 8.50% 상승 마감했다. 10위 NAVER(035420)는 0.68% 상승했다.이 밖에도 HLB(028300) ▲3.28%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.17%, 카카오페이(377300) ▼3.42%, 현대차(005380) ▲0.45%, 한화엔진(082740) ▲7.62%, 삼성중공업(010140) ▲1.69%, 한국전력(015760) ▲2.40%, 지투지바이오(456160) ▼11.39%, 삼성SDI(006400) ▼0.92%, 삼성생명(032830) ▲7.40% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자