logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.89% 상승…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 09:39 수정 2025 08 22 09:39
기사 소리로 듣기
다시듣기


22일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)이 등락률 29.89%로 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 21,648주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 573원 오른 2,490원이다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -3.27로 음수이므로 이익을 내지 못하고 있는 상황일 수 있으며, ROE는 -28.11로 수익성이 낮다고 평가될 수 있다.

이어 상승률 2위 코아시아씨엠(196450)은 현재가 1,091원으로 주가가 23.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비케이홀딩스(050090)는 현재 1,130원으로 23.50% 폭등하며 강한 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 피플바이오(304840)는 15.54% 급등하며 1,918원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔시트론(101400)은 14.89%의 급등세를 타고 486원에 거래되고 있다.

6위 비투엔(307870)은 현재가 1,378원으로 13.14% 급등 중이다. 7위 에스엔시스(0008Z0)는 현재가 43,450원으로 10.84% 급등 중이다. 8위 지씨지놈(340450)은 현재가 7,980원으로 9.02% 상승 중이다. 9위 일승(333430)은 현재가 5,790원으로 8.83% 상승 중이다. 10위 좋은사람들(033340)은 현재가 2,650원으로 8.61% 상승 중이다.



이밖에도 소프트센우(032685) ▲8.30%, 에스티팜(237690) ▲7.71%, 에스앤디(260970) ▲7.43%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲6.97% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    thumbnail - “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

    thumbnail - 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

  3. “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

    thumbnail - “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

  4. ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

    thumbnail - ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

  5. 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

    thumbnail - 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

  6. “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

    thumbnail - “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved