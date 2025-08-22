[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(8월 22일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 9.85%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 62,200원으로 전 거래일 대비 1.14% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 832,281주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 1.27%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.73% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 개장 초반부터 0.00%의 등락률로 보합 중이다. 검색비율 5위 한전기술(052690)은 2.19% 상승하며 상승세를 보이고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 2.24%로 상승세를 보이고 있다. 7위 대한조선(439260)은 0.88%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한전산업(130660)은 12.49%의 급등세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 1.35% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 대진첨단소재(393970)는 하락률 16.10%로 주가가 급락하고 있다.이 밖에도 알테오젠(196170) ▲1.73%, 현대로템(064350) ▲3.16%, 한국전력(015760) ▲1.56%, 현대차(005380) ▲0.90%, 포스코DX(022100) ▲2.60%, 에스엔시스(0008Z0) ▲10.71%, 삼성중공업(010140) ▲0.31%, 현대건설(000720) ▲2.78%, HLB(028300) ▲0.13%, 비에이치아이(083650) ▲0.85% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자