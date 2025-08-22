[서울데이터랩]OKX 토큰 모포 게이트 토큰 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 OKX 토큰(OKB)의 상승세가 눈에 띄게 두드러졌다. OKX 토큰은 29.36%의 상승률을 기록하며, 현재 가격은 30만 8005원에 달한다. 이 토큰은 주로 OKX 거래소 플랫폼 내에서 수수료 할인 및 거래소 관련 서비스 이용 시 사용되며, 시가총액은 6조 4681억 원에 이른다. 이처럼 급격한 상승은 투자자들의 관심을 끌고 있다.모포(MORPHO)도 주목할 만한 상승세를 보였다. 모포는 5.28%의 상승률을 기록하며 현재 3289원에 거래되고 있다. 모포의 시가총액은 1조 784억 원으로, 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에서 유동성 공급과 보상을 중심으로 활용된다. 모포의 기술적 특징은 사용자에게 높은 보상률을 제공하는데, 이는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용하고 있다.게이트 토큰(GT)은 2.05%의 상승률을 기록했다. 현재 가격은 2만 5037원이며, 시가총액은 3조 773억 원에 달한다. 게이트 토큰은 주로 게이트아이오(Gate.io) 거래소의 거래 수수료 할인 혜택과 플랫폼 내 다양한 서비스에 사용된다. 이는 게이트 토큰을 보유한 사용자에게 다양한 혜택을 제공하며, 그로 인해 거래소의 유동성 증가에 기여하고 있다.한편, 폼(FORM)은 1.52%의 상승률을 보이며 5063원에 거래되고 있다. 폼의 시가총액은 1조 9337억 원으로, 주로 디지털 자산 관리와 관련된 서비스를 제공하는 플랫폼에서 사용된다. 폼의 주요 기능은 사용자에게 안전하고 효율적인 자산 관리 서비스를 제공하는 것으로, 이는 투자자들의 신뢰를 얻고 있다.같은 시각 에이브(AAVE)는 1.18% 상승하며 42만 1846원에 거래되고 있다. 에이브의 시가총액은 6조 4180억 원으로, 주로 탈중앙화 금융 플랫폼에서 대출 및 차입 서비스를 제공하는 데 사용된다. 에이브의 기술적 혁신은 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공하며, 이는 플랫폼의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.톤코인(TON)은 0.95% 상승해 4640원을 기록했다. 시가총액은 11조 9119억 원이며, 넥소(NEXO)는 0.90% 상승하여 1813원에 거래되고 있다. 비트겟토큰(BGB)은 0.84% 상승하여 6487원에 거래 중이며, 펜들(PENDLE)은 0.49% 상승해 7634원을 기록했다. 마지막으로 트론(TRX)은 0.08% 상승하며 495원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자