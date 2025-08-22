logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]OKX 토큰 모포 게이트 토큰 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 09:39 수정 2025 08 22 09:39
기사 소리로 듣기
다시듣기


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 OKX 토큰(OKB)의 상승세가 눈에 띄게 두드러졌다. OKX 토큰은 29.36%의 상승률을 기록하며, 현재 가격은 30만 8005원에 달한다. 이 토큰은 주로 OKX 거래소 플랫폼 내에서 수수료 할인 및 거래소 관련 서비스 이용 시 사용되며, 시가총액은 6조 4681억 원에 이른다. 이처럼 급격한 상승은 투자자들의 관심을 끌고 있다.

모포(MORPHO)도 주목할 만한 상승세를 보였다. 모포는 5.28%의 상승률을 기록하며 현재 3289원에 거래되고 있다. 모포의 시가총액은 1조 784억 원으로, 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에서 유동성 공급과 보상을 중심으로 활용된다. 모포의 기술적 특징은 사용자에게 높은 보상률을 제공하는데, 이는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용하고 있다.

게이트 토큰(GT)은 2.05%의 상승률을 기록했다. 현재 가격은 2만 5037원이며, 시가총액은 3조 773억 원에 달한다. 게이트 토큰은 주로 게이트아이오(Gate.io) 거래소의 거래 수수료 할인 혜택과 플랫폼 내 다양한 서비스에 사용된다. 이는 게이트 토큰을 보유한 사용자에게 다양한 혜택을 제공하며, 그로 인해 거래소의 유동성 증가에 기여하고 있다.

한편, 폼(FORM)은 1.52%의 상승률을 보이며 5063원에 거래되고 있다. 폼의 시가총액은 1조 9337억 원으로, 주로 디지털 자산 관리와 관련된 서비스를 제공하는 플랫폼에서 사용된다. 폼의 주요 기능은 사용자에게 안전하고 효율적인 자산 관리 서비스를 제공하는 것으로, 이는 투자자들의 신뢰를 얻고 있다.



같은 시각 에이브(AAVE)는 1.18% 상승하며 42만 1846원에 거래되고 있다. 에이브의 시가총액은 6조 4180억 원으로, 주로 탈중앙화 금융 플랫폼에서 대출 및 차입 서비스를 제공하는 데 사용된다. 에이브의 기술적 혁신은 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공하며, 이는 플랫폼의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

톤코인(TON)은 0.95% 상승해 4640원을 기록했다. 시가총액은 11조 9119억 원이며, 넥소(NEXO)는 0.90% 상승하여 1813원에 거래되고 있다. 비트겟토큰(BGB)은 0.84% 상승하여 6487원에 거래 중이며, 펜들(PENDLE)은 0.49% 상승해 7634원을 기록했다. 마지막으로 트론(TRX)은 0.08% 상승하며 495원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    thumbnail - “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

    thumbnail - 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

  3. “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

    thumbnail - “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

  4. ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

    thumbnail - ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

  5. 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

    thumbnail - 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

  6. “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

    thumbnail - “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved