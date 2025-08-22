logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 09:40 수정 2025 08 22 09:40
기사 소리로 듣기
다시듣기


21일(현지시간) 미국 증시는 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 하락하며 마감했다. 다우존스 지수는 152.81포인트(-0.34%) 내린 44,785.50에 마감했고, 나스닥 종합 지수는 72.55포인트(-0.34%) 하락한 21,100.31에 마감했다. S&P 500 지수는 25.61포인트(-0.40%) 하락한 6,370.17을 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 407,567천 주의 거래량을 기록하며, 시작가 44,808.21, 최고가 44,892.61, 최저가 44,579.03 사이에서 움직였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,062,007천 주가 거래되었으며, 시작가 21,112.52, 최고가 21,198.76, 최저가 21,013.53 사이에서 등락을 보였다. S&P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 2,361,329천 주의 거래량을 보이며, 시작가 6,380.83, 최고가 6,393.65, 최저가 6,352.71로 거래됐다.

한편, 다우운송 지수는 12.93포인트(-0.08%) 내린 15,589.37에 장을 마감하며 보합을 기록했다. 나스닥 100 지수는 106.99포인트(-0.46%) 하락한 23,142.58에 거래를 마쳤다. 필라델피아 반도체 지수는 27.56포인트(-0.49%) 하락하여 5,603.26에 마감했다.

반면, VIX 지수는 0.91포인트(5.80%) 상승한 16.60을 기록했다. VIX 지수는 시장의 변동성을 나타내는 지표로, 현재 20 아래의 수치를 보이며 비교적 안정적인 시장 상황을 시사한다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    thumbnail - “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

    thumbnail - 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

  3. “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

    thumbnail - “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

  4. ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

    thumbnail - ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

  5. 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

    thumbnail - 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

  6. “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

    thumbnail - “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved