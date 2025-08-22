logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]빅테크 종목 보합세 유지하며 시장 안정감 제공

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 09:40 수정 2025 08 22 09:40
기사 소리로 듣기
다시듣기


21일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보이고 있다.

엔비디아(NVDA)는 현재가가 174.98 달러로, 전일 대비 0.24% 하락하며 보합세를 유지하고 있다. 마이크로소프트(MSFT)는 현재가 504.24 달러로, 0.13% 하락했다. 애플(AAPL)은 현재가 224.90 달러로, 전일 대비 0.49% 하락했다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.83% 하락한 221.95 달러를 기록하고 있다. 메타는 1.15% 하락한 739.10 달러로 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 0.54% 하락한 289.60 달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.22% 상승한 199.75 달러로 마감했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 244억 달러로, 약 34조 1,618억원에 달한다. 마이크로소프트의 거래대금은 92.8억 달러로, 약 13조 6억원을 기록했다. 애플의 거래대금은 68.4억 달러로, 약 9조 5,919억원에 달한다. 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.47%에 해당한다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    thumbnail - “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

    thumbnail - 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

  3. “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

    thumbnail - “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

  4. ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

    thumbnail - ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

  5. 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

    thumbnail - 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

  6. “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

    thumbnail - “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved