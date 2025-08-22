logo
[서울데이터랩]코아스 14.53% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 15:47 수정 2025 08 22 15:47
22일 오후 15시 35분 코아스(071950)(071950)가 등락률 +14.53%로 상승률 1위로 마감했다. 코아스는 장 중 164,508주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,430원 오른 11,270원에 마감했다.

한편 코아스의 PER은 -2.17로 주가가 기업의 수익성에 비해 고평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 -146.02%로 수익성이 매우 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 대구백화점(006370)은 주가가 14.29% 급등하며 종가 6,640원에 상승 마감했다. 상승률 3위 진도(088790)의 주가는 1,980원으로 7.55% 상승하며 부진을 면했다. 상승률 4위 퍼스텍(010820)은 7.04% 상승하며 4,335원에 마감했다. 상승률 5위 HD현대일렉트릭(267260)은 6.87%의 상승세를 타고 종가 490,000원에 마감했다.

6위 LS ELECTRIC(010120)은 종가 281,500원으로 6.83% 상승 마감했다. 7위 한화에어로스페이스(012450)는 종가 891,000원으로 6.83% 상승 마감했다. 8위 DL우(000215)는 종가 23,400원으로 6.61% 상승 마감했다. 9위 SNT에너지(100840)는 종가 52,600원으로 6.59% 상승 마감했다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 종가 26,400원으로 6.45% 상승 마감했다.



이밖에도 LS(006260) ▲6.37%, LIG넥스원(079550) ▲5.75%, 한전산업(130660) ▲5.70%, 효성중공업(298040) ▲5.64%, 성문전자(014910) ▲5.19%, 일동제약(249420) ▲5.18%, 대우건설(047040) ▲5.17%, 신원(009270) ▲5.13%, 한화3우B(00088K) ▲5.11%, 두산퓨얼셀1우(33626K) ▲5.09% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
