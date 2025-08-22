logo
[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.89% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 15:47 수정 2025 08 22 15:47
22일 오후 15시 40분 텔콘RF제약(200230)이 등락률 +29.89%로 상승률 1위로 마감했다. 텔콘RF제약은 장 중 57,046주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 573원 오른 2,490원에 마감했다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -3.27로 나타났으며, ROE는 -28.11%로 부진한 수익성을 보였다.

이어 상승률 2위 KD(044180)는 주가가 29.82% 폭등하며 종가 566원에 상승 마감했다. 상승률 3위 iMBC(052220)의 주가는 4,135원으로 24.17% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 인텍플러스(064290)는 23.28% 상승하며 11,490원에 마감했다. 상승률 5위 씨어스테크놀로지(458870)는 16.05%의 급등세를 타고 종가 44,100원에 마감했다.

6위 삼양컴텍(484590)은 종가 15,270원으로 14.98% 급등 마감했다. 7위 비케이홀딩스(050090)는 종가 1,051원으로 14.86% 급등 마감했다. 8위 케이씨티(089150)는 종가 3,945원으로 14.85% 급등 마감했다. 9위 케일럼(258610)은 종가 1,980원으로 13.01% 급등 마감했다. 10위 한텍(098070)은 종가 46,900원으로 12.61% 급등 마감했다.



이밖에도 대한광통신(010170) ▲11.20%, 로보티즈(108490) ▲11.20%, 비에이치아이(083650) ▲10.78%, 일승(333430) ▲10.71% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
