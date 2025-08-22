logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 15:47 수정 2025 08 22 15:47
삼성전자(005930)가 8월 22일 장 마감 5분 만에 7.34%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 71,400원으로 전 거래일 대비 1.13% 상승하며 마감했다. 거래량은 9,150,393주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 HLB(028300)는 하락률 5.08%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 삼성중공업(010140)은 3.12% 상승 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 상승률 1.14%를 기록했다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 2.45% 상승하며 마감했다.

6위 알테오젠(196170)은 등락률 4.07%로 상승을 기록했다. 7위 한화오션(042660)은 2.33%의 상승률로 마감했다. 8위 한화에어로스페이스(012450)는 6.83%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 삼양컴텍(484590)은 14.98% 급등했다. 10위 카카오(035720)는 0.62% 하락했다.



이 밖에도 NAVER(035420) ▼0.45%, 현대로템(064350) ▲4.14%, 네이처셀(007390) ▲7.74%, iMBC(052220) ▲24.17%, 로보티즈(108490) ▲11.20%, 비에이치아이(083650) ▲10.78%, 에이피알(278470) ▲4.35%, 현대차(005380) ▼0.68%, 다날(064260) ▲5.34%, 케이씨티(089150) ▲14.85% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
