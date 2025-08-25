logo
[서울데이터랩]텔콘RF제약 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

입력 2025 08 25 09:32
25일 오전 9시 15분 텔콘RF제약(200230)가 등락률 +29.92%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 텔콘RF제약은 개장 직후 10분간 23,822주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 745원 오른 3,235원이다.

한편 텔콘RF제약의 PER은 -4.25로, 이는 시장에서 현재 수익성과 관련하여 부정적으로 평가받고 있을 수 있음을 시사한다. ROE는 -28.11%로, 수익성이 상당히 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 KD(044180)는 현재가 706원으로 주가가 24.73% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비츠로시스(054220)는 현재 437원으로 22.41% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 KS인더스트리(101000)는 15.45% 급등하며 2,040원에 거래되고 있다. 상승률 5위 그린리소스(402490)는 15.41%의 급등세를 타고 11,610원에 거래되고 있다.

6위 하이젠알앤엠(160190)은 현재가 33,400원으로 14.19% 급등 중이다. 7위 제놀루션(225220)은 현재가 2,660원으로 13.92% 급등 중이다. 8위 알체라(347860)는 현재가 3,000원으로 13.85% 급등 중이다. 9위 코퍼스코리아(322780)는 현재가 1,513원으로 9.72% 상승 중이다. 10위 원익홀딩스(030530)는 현재가 6,230원으로 9.30% 상승 중이다.



이밖에도 로보티즈(108490) ▲9.12%, 이브이첨단소재(131400) ▲8.95%, 보로노이(310210) ▲8.54%, 다원시스(068240) ▲7.78% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

