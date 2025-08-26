logo
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 26 08:53
25일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 대체로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 모두 약간의 하락을 기록하며, 큰 변동 없이 마감했다.

다우존스는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 393,965천주의 거래량을 기록하며 45,282.47로 마감했다. 전일 대비 349.27포인트(-0.77%) 내렸다. 시작가는 45,605.25였으며, 장중 최고가는 45,605.25, 최저가는 45,273.09를 기록했다.

나스닥 종합은 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,337,133천주의 거래량을 보이며 21,449.29로 마감, 전일 대비 47.24포인트(-0.22%) 내렸다. 시작가는 21,466.47로, 장중 최고가는 21,572.18, 최저가는 21,400.09였다. S&P 500 역시 뉴욕 거래소에서 2,483,636천주의 거래량을 기록하며 6,439.32로 마감, 전일 대비 27.59포인트(-0.43%) 내렸다. 시작가는 6,457.67, 최고가는 6,466.89, 최저가는 6,438.06이었다.

다우운송 지수는 15,814.56으로 마감하며 전일 대비 287.45포인트(-1.79%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 23,425.61로 마감, 72.51포인트(-0.31%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수는 미세하게 1.84포인트(0.03%) 오르며 5,756.30을 기록했다.

한편, VIX 지수는 14.79로, 전일 대비 0.57포인트(4.01%) 상승했다. 이는 여전히 20 미만의 수준을 유지하고 있어 시장의 변동성이 낮은 상태임을 시사한다.

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
