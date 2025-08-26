[서울데이터랩]모나미 20.59% 급등…실시간 상승률 1위

26일 오전 9시 10분 모나미(005360)가 등락률 +20.59%로 상승률 1위를 차지했다. 모나미는 개장 직후 1,117,072주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 408원 오른 2,390원이다.한편 모나미의 PER은 -6.83으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.66%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 하이스틸(071090)은 현재가 5,450원으로 주가가 19.00% 급등하고 있다. 상승률 3위 넥스틸(092790)은 현재 14,830원으로 10.84% 오르며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 상승률 4위 대한유화(006650)는 6.93% 상승하며 120,300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 솔루엠(248070)은 5.47%의 상승세를 타고 16,000원에 거래되고 있다.6위 고려아연(010130)은 현재가 849,000원으로 3.92% 상승 중이다. 7위 SKC(011790)는 현재가 103,600원으로 3.70% 상승 중이다. 8위 세아제강(306200)은 현재가 142,100원으로 3.50% 상승 중이다. 9위 롯데관광개발(032350)은 현재가 16,960원으로 3.41% 상승 중이다. 10위 휴니드(005870)는 현재가 8,710원으로 3.32% 상승 중이다.이밖에도 화인베스틸(133820) ▲3.23%, 휴스틸(005010) ▲2.98%, 파라다이스(034230) ▲2.92%, 하이브(352820) ▲2.73% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자