logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]알테오젠과 HLB, 코스닥 시가총액 1위와 최대 하락폭 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 26 12:55 수정 2025 08 26 12:55
기사 소리로 듣기
다시듣기


알테오젠(196170)이 전 거래일 대비 0.34% 상승하며 시가총액 1위를 차지했다 HLB(028300)는 2.02% 하락으로 가장 큰 등락폭을 기록했다

에이비엘바이오(298380)는 3.83% 상승세를 보였고 에스엠(041510)이 3.12%로 뒤를 이었다 코오롱티슈진(950160)은 5.99%로 가장 큰 상승폭을 기록했다

코스닥 주요 종목들이 다양한 흐름을 보이고 있다

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠은 현재가 439,500원으로 전 거래일 대비 0.34% 상승 중이다. 이 종목은 외국인비율 14.34%에 거래량 178,745주를 보이며, PER 249.15, ROE 29.52로 재무지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 시가총액 2위 에코프로비엠(247540)은 131,200원으로 0.46% 하락세를 보이며, 거래량은 117,195주에 달한다. 외국인비율은 12.56%이며, PER과 ROE는 각각 -138.25와 -6.26으로 재정 상태가 부진한 모습을 보이고 있다.

상승세를 보이는 주요 종목으로는 펩트론(087010)이 1.27%, 파마리서치(214450)가 0.72%, 리가켐바이오(141080)가 0.88%, 에이비엘바이오가 3.83%, 삼천당제약(000250)이 0.60% 상승 중이다. 하락세를 보이는 종목으로는 에코프로(086520)가 0.54%, 레인보우로보틱스(277810)가 0.17%, HLB가 2.02% 하락했다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲0.48%, 리노공업(058470) ▲0.53%, 클래시스(214150) ▼1.30%, 에스엠 ▲3.12%, 코오롱티슈진 ▲5.99%, 실리콘투(257720) ▲0.32%, JYP Ent.(035900) ▼0.13%, 케어젠(214370) ▼1.39%, 이오테크닉스(039030) ▼0.47%, 셀트리온제약(068760) ▼0.74% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목에서 상승과 하락이 혼재되어 있는 모습을 보이고 있다. 외국인 비율과 거래량이 높은 종목들은 상대적으로 안정적인 움직임을 보이나, 일부 종목은 큰 변동성을 나타내고 있다. 특히 HLB와 같은 종목은 거래량이 많음에도 불구하고 큰 하락폭을 보이며 시장 흐름에 불확실성을 더하고 있다.

외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 긍정적인 흐름을 보이나, PER과 ROE가 부진한 일부 종목들은 하락세를 면치 못하고 있다. 거래량이 많은 종목 중에서는 에이비엘바이오가 3.83% 상승하며 시장의 주목을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

    thumbnail - “촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

  2. 김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

    thumbnail - 김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

  3. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    thumbnail - “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  4. 차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

    thumbnail - 차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

  5. 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

    thumbnail - 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

  6. 정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

    thumbnail - 정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved