[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 아이비젼웍스 거래대금 463억원 기록

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.26일 한국거래소에 따르면, 아이비젼웍스(469750)가 2,954만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1,514원으로, 시가총액 514억원에 비해 거래대금이 약 463억원에 달하며 시가총액의 90%에 해당하는 높은 거래대금을 기록하고 있다. PER -11.21, ROE -17.05로, 재무 지표는 부진하지만 높은 거래량과 거래대금이 투자자들의 관심을 끌고 있다. 코닉오토메이션(391710)은 2,282원으로 거래되며, 2,682만주가 거래되어 거래량 2위를 차지했다. 거래대금은 604억원으로 시가총액 961억원의 63%에 해당하며, PER 108.81, ROE 3.92로 수급과 재무 지표 모두에서 관심을 받고 있다.KD(044180)는 802원으로 거래되며, 2,649만주의 거래량으로 3위를 기록하고 있다. 거래대금은 209억원으로 시가총액 214억원과 근접하며, PER 66.83, ROE 12.56으로 재무 지표는 양호한 편이다. 이스트아시아홀딩스(900110)는 94원으로 2,480만주가 거래되었으며, 비츠로시스(054220)는 445원으로 2,072만주, 삼화네트웍스(046390)는 1,624원으로 2,033만주가 거래되며 각각 상승세와 하락세를 보이고 있다. 원익홀딩스(030530)는 7,490원으로 1,966만주가 거래되었고, 대한광통신(010170)은 1,219원으로 1,551만주, 현대ADM(187660)은 2,155원으로 1,534만주가 거래되고 있다. 휴림로봇(090710)은 2,685원으로 1,154만주의 거래량을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 좋은사람들(033340) ▼3.97%, 에스엠코어(007820) ▲29.92%, 우리기술(032820) ▼1.35%, 이렘(009730) ▲3.88%, 신화콘텍(187270) ▲15.94%, 팬스타엔터프라이즈(054300) ▼9.31%, 그래피(318060) ▲0.53%, 아난티(025980) ▼1.78%, 탑코미디어(134580) ▼3.44%, 스튜디오미르(408900) ▲1.57% 등의 성적을 기록하고 있다.에스엠코어는 거래대금이 358억원으로 시가총액 927억원의 약 39%를 기록하며 급등세를 보이고 있다. 반면, 팬스타엔터프라이즈는 거래대금이 54억원에 불과하며 시가총액 1,071억원 대비 거래대금의 비율이 낮다. 휴림로봇은 거래대금이 307억원으로 시가총액의 9.5%를 차지하며 상승세를 보이고 있다. 전반적으로 코스닥 종목들이 강보합세를 보이고 있으며, 일부 종목은 거래량과 거래대금의 증가로 투자자들의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자