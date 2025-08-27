logo
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 08:41 수정 2025 08 27 08:41
26일(현지시간) 미국 주요 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수가 모두 소폭 상승하며 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 45,418.07로 마감하며, 135.60포인트(0.30%) 올랐다. 나스닥 종합 지수는 21,544.27로 마무리하며 94.98포인트(0.44%) 상승했다. S&P 500 지수는 6,465.94로 마감하여 26.62포인트(0.41%) 올랐다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 490,983천 주의 거래량을 기록하며 45,236.83에 시작해 45,437.62의 최고가와 45,192.29의 최저가를 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,771,961천 주가 거래되었으며, 시작가는 21,443.63, 최고가는 21,550.93, 최저가는 21,389.10이었다. S&P 500 지수는 역시 뉴욕 거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 3,237,986천 주였다. 시작가는 6,435.49, 최고가는 6,468.37, 최저가는 6,429.21로 나타났다.

한편, 다우운송 지수는 15,863.21로 마감하며 48.65포인트(0.31%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 23,525.29로 마무리하며 99.69포인트(0.43%) 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 5,807.92로 마감하여 51.62포인트(0.90%) 오른 것으로 나타났다.

VIX 지수는 14.62로 마감하며 0.17포인트(-1.15%) 하락했다. 이는 시장이 비교적 안정적이고 스트레스를 받지 않는 상태임을 나타낸다.

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
