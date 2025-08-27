logo
[서울데이터랩]맨틀 하이퍼리퀴드 쿠코인토큰 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 08:41 수정 2025 08 27 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 31일 기준으로 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 맨틀입니다. 맨틀의 현재가는 1647원으로, 1시간 동안 0.86% 상승했습니다. 그러나 24시간 등락률에서는 -0.09%로 소폭 하락했습니다. 맨틀의 24시간 거래량은 7829억 8763만 원에 달하며, 시가총액은 5조 3707억 원으로 32위에 랭크되어 있습니다. 이처럼 맨틀은 단기적으로 상승세를 보이고 있지만, 하루 전체적으로는 약간의 하락세를 기록하고 있습니다.

두 번째로 1시간 등락률이 높은 종목은 하이퍼리퀴드입니다. 하이퍼리퀴드는 현재 6만 4885원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.39% 상승했습니다. 24시간 등락률은 1.53%로, 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 4841억 1946만 원이며, 시가총액은 21조 6671억 원으로 12위에 위치하고 있습니다. 하이퍼리퀴드는 단기 및 하루 전체적으로 긍정적인 가격 변동을 보여주고 있습니다.

다음으로는 쿠코인 토큰이 1시간 등락률 0.37%를 기록하며 상승세를 보이고 있습니다. 현재가는 1만 7975원이며, 24시간 등락률은 0.55%로 비교적 안정적인 상승을 유지하고 있습니다. 쿠코인 토큰의 24시간 거래량은 78억 8887만 원이고, 시가총액은 2조 2904억 원으로 56위에 랭크되어 있습니다. 쿠코인 토큰은 최근 거래량이 다소 낮지만, 시가총액 규모에 비해 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

같은 등락률(0.37%)을 기록한 폼은 현재 4854원에 거래되고 있습니다. 24시간 등락률은 1.49%로, 하루 전체적으로도 상승세를 유지하고 있습니다. 24시간 거래량은 305억 2384만 원이며, 시가총액은 1조 8539억 원으로 64위에 위치해 있습니다. 폼은 현재 시장에서 긍정적인 움직임을 보이며, 앞으로의 추세에 주목할 필요가 있습니다.



한편, 폴리곤은 현재 334원에 거래되며 1시간 등락률 0.24%를 기록했습니다. 24시간 등락률은 -0.44%로 하락세를 보이고 있습니다. 톤코인은 현재 4389원에 거래되며 1시간 등락률은 0.19%를 기록했습니다. 팍스 골드는 1시간 동안 0.18% 상승하며 470만 913원에 거래되고 있습니다. 테더 골드는 1시간 동안 0.17% 상승한 471만 1884원에 거래 중입니다. 모포는 1시간 동안 0.06% 상승하며 3316원에 거래되고 있으며, 게이트 토큰은 1시간 동안 0.05% 상승하여 현재 2만 3624원에 거래되고 있습니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
