logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]‘범한퓨얼셀’ 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 09:27 수정 2025 08 27 09:27
기사 소리로 듣기
다시듣기


27일 오전 9시 15분 범한퓨얼셀(382900)가 등락률 +29.92%로 상승률 1위를 차지했다. 범한퓨얼셀은 개장 직후 5분간 319,624주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 5,470원 오른 23,750원이다.

한편 범한퓨얼셀의 PER은 1,397.06으로 매우 높은 수준이며, ROE는 0.62%로 수익성 개선이 필요한 상황이다.

이어 상승률 2위 에스퓨얼셀(288620)은 현재가 13,770원으로 주가가 24.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 더블유에스아이(299170)는 현재 1,784원으로 17.76% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 원일티엔아이(136150)는 16.79% 급등하며 24,350원에 거래되고 있다. 상승률 5위 네오크레마(311390)는 13.91%의 상승세를 타고 8,600원에 거래되고 있다.

6위 고바이오랩(348150)은 현재가 5,270원으로 11.18% 상승 중이다. 7위 한울앤제주(276730)는 현재가 2,220원으로 8.56% 상승 중이다. 8위 현대ADM(187660)은 현재가 2,335원으로 7.85% 상승 중이다. 9위 비나텍(126340)은 현재가 41,450원으로 7.52% 상승 중이다. 10위 한라캐스트(125490)는 현재가 5,150원으로 7.18% 상승 중이다.



이밖에도 한중엔시에스(107640) ▲6.93%, 동아화성(041930) ▲6.80%, 대양전기공업(108380) ▲6.70%, 일승(333430) ▲6.57%, 앱코(129890) ▲6.54%, 네패스(033640) ▲5.88%, 현대바이오(048410) ▲5.83%, 플라즈맵(405000) ▲5.82%, 삼양컴텍(484590) ▲5.82%, 링크솔루션(474650) ▲5.63% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

    thumbnail - 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

  2. “딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

    thumbnail - “딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

  3. 성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

    thumbnail - 성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

  4. “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

    thumbnail - “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

  5. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

  6. 전신마취 女환자 특정 신체부위 만진 男간호사… 강제추행 별도 재판 중 범행

    thumbnail - 전신마취 女환자 특정 신체부위 만진 男간호사… 강제추행 별도 재판 중 범행
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved