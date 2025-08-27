logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]대통령 펜 모나미 19.22% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 09:27 수정 2025 08 27 09:27
기사 소리로 듣기
다시듣기


27일 오전 9시 10분 모나미(005360)가 등락률 +19.22%로 상승률 1위를 차지했다. 모나미는 개장 직후 5분간 5,684,336주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 495원 오른 3,070원이다.

한편 모나미의 PER은 -8.77로, 기업이 시장에서 낮게 평가받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.66%로 나타나며 손익 구조상 어려움을 겪고 있을 수 있음을 보여준다.

이어 상승률 2위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 30,900원으로 주가가 12.36% 급등하고 있다. 상승률 3위 두산퓨얼셀2우B(33626L)는 현재 12,370원으로 8.60% 상승하고 있다. 상승률 4위 HD현대미포(010620)는 5.89% 상승하며 199,600원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔케이(085310)는 5.22%의 상승세를 보이며 1,028원에 거래되고 있다.

6위 현대오토에버(307950)는 현재가 170,600원으로 4.98% 상승 중이다. 7위 두산퓨얼셀1우(33626K)는 현재가 6,900원으로 4.86% 상승 중이다. 8위 미원상사(002840)는 현재가 145,800원으로 4.67% 상승 중이다. 9위 STX엔진(077970)은 현재가 36,100원으로 4.49% 상승 중이다. 10위 일진다이아(081000)는 현재가 13,000원으로 4.42% 상승 중이다.



이밖에도 LG이노텍(011070) ▲3.49%, 아센디오(012170) ▲3.48%, 농심(004370) ▲3.44%, HS화성(002460) ▲3.38%, 일진하이솔루스(271940) ▲3.33%, 삼양사우(145995) ▲3.24%, 비에이치(090460) ▲3.12%, 한화엔진(082740) ▲3.10%, 한화오션(042660) ▲2.88%, 더존비즈온(012510) ▲2.85% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

    thumbnail - 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

  2. “딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

    thumbnail - “딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

  3. 성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

    thumbnail - 성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

  4. “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

    thumbnail - “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

  5. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

  6. 전신마취 女환자 특정 신체부위 만진 男간호사… 강제추행 별도 재판 중 범행

    thumbnail - 전신마취 女환자 특정 신체부위 만진 男간호사… 강제추행 별도 재판 중 범행
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved