[서울데이터랩]대통령 펜 모나미 19.22% 급등…실시간 상승률 1위

27일 오전 9시 10분 모나미(005360)가 등락률 +19.22%로 상승률 1위를 차지했다. 모나미는 개장 직후 5분간 5,684,336주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 495원 오른 3,070원이다.한편 모나미의 PER은 -8.77로, 기업이 시장에서 낮게 평가받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.66%로 나타나며 손익 구조상 어려움을 겪고 있을 수 있음을 보여준다.이어 상승률 2위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 30,900원으로 주가가 12.36% 급등하고 있다. 상승률 3위 두산퓨얼셀2우B(33626L)는 현재 12,370원으로 8.60% 상승하고 있다. 상승률 4위 HD현대미포(010620)는 5.89% 상승하며 199,600원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엔케이(085310)는 5.22%의 상승세를 보이며 1,028원에 거래되고 있다.6위 현대오토에버(307950)는 현재가 170,600원으로 4.98% 상승 중이다. 7위 두산퓨얼셀1우(33626K)는 현재가 6,900원으로 4.86% 상승 중이다. 8위 미원상사(002840)는 현재가 145,800원으로 4.67% 상승 중이다. 9위 STX엔진(077970)은 현재가 36,100원으로 4.49% 상승 중이다. 10위 일진다이아(081000)는 현재가 13,000원으로 4.42% 상승 중이다.이밖에도 LG이노텍(011070) ▲3.49%, 아센디오(012170) ▲3.48%, 농심(004370) ▲3.44%, HS화성(002460) ▲3.38%, 일진하이솔루스(271940) ▲3.33%, 삼양사우(145995) ▲3.24%, 비에이치(090460) ▲3.12%, 한화엔진(082740) ▲3.10%, 한화오션(042660) ▲2.88%, 더존비즈온(012510) ▲2.85% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자