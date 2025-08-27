logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]알테오젠 3.62% 하락하며 코스닥 시장 혼조세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 13:18 수정 2025 08 27 13:18
기사 소리로 듣기
다시듣기


코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 혼조세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 426,500원으로 전 거래일 대비 3.62% 하락하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.35%이며, 거래량은 230,542주로 집계된다. PER은 241.78, ROE는 29.52를 기록하고 있다. 한편, 에코프로비엠(247540)은 131,100원으로 0.23% 상승하며 주가가 보합세를 유지하고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주이며, 외국인비율은 12.61%로 나타났다. 거래량은 161,603주이며, PER과 ROE는 각각 -138.15, -6.26으로 재정 상태가 불안정하다.

에코프로(086520)는 55,400원으로 0.18% 하락하고 있으며 거래량은 435,324주를 기록하고 있다. 펩트론(087010)의 현재가는 314,500원으로 0.32% 상승했고, 거래량은 89,567주다. 파마리서치(214450)는 694,000원으로 2.39% 하락하며 거래량은 34,725주에 그치고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲1.58%, 리노공업(058470) ▲0.74%, 클래시스(214150) ▼1.88%, 에스엠(041510) ▼2.20%, 코오롱티슈진(950160) ▼1.55%, 실리콘투(257720) ▼1.38%, 케어젠(214370) ▲1.79%, JYP Ent.(035900) ▼2.09%, 이오테크닉스(039030) ▲2.15%, 셀트리온제약(068760) ▼0.38% 등의 성적을 기록하고 있다.

현재 코스닥 시장은 외국인 비율과 거래량에 따라 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠과 에코프로비엠은 각각 하락세와 보합세를 보였고, 펩트론과 이오테크닉스는 상승세를 보이고 있다. 외국인비율과 거래량의 영향으로 주가의 변동성이 커지고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

    thumbnail - 도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

  2. “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

    thumbnail - “韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

  3. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    thumbnail - ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

  4. 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

    thumbnail - 이혜성, 전현무와 교제 당시 “개인적 성공에만 집중했었다”

  5. 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

    thumbnail - 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

  6. K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”

    thumbnail - K팝 보러 온 中여성 침실 침입…60대 게하 주인 “날 좋아하는 줄”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved