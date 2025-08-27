logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 15:49
삼성중공업(010140)가 8월 27일 장 마감 5분 만에 6.18%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성중공업의 현재가는 22,000원으로 전 거래일 대비 6.8% 상승하며 마감했다. 거래량은 17,146,300주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 0.43% 상승 마감했다. 검색비율 3위의 HD현대중공업(329180)은 11.32% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 2.88% 상승 마감했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.32% 하락하며 약보합으로 마감했다.

6위 모나미(005360)는 등락률 5.83%로 상승을 기록했다. 7위 HD현대미포(010620)는 14.59%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 SK하이닉스(000660)는 0.57% 하락했다. 9위 NAVER(035420)는 1.36% 하락했다. 10위 로보티즈(108490)는 8.52% 하락했다.



이 밖에도 인벤티지랩(389470) ▲30.00%, 지투지바이오(456160) ▲14.53%, 알테오젠(196170) ▼4.41%, 삼천당제약(000250) ▲3.74%, 카카오(035720) ▼1.38%, HLB(028300) ▼1.06%, 미코(059090) ▲21.42%, 에스엔시스(0008Z0) ▲10.33%, 두산퓨얼셀(336260) ▼2.36%, HD한국조선해양(009540) ▲6.48% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
