[서울데이터랩]‘인벤티지랩’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2025 08 27 15:50 수정 2025 08 27 15:50
27일 오후 15시 40분 인벤티지랩(389470)(001234)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 인벤티지랩은 장 중 2,141,538주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 10,950원 오른 47,450원에 마감했다.

한편 인벤티지랩의 PER은 -16.74로 손실이 발생하고 있음을 나타내며, ROE는 -91.93%로 수익성이 부정적인 상황이다.

이어 상승률 2위 앱코(129890)는 주가가 29.99% 상한가를 기록하며 종가 1,153원에 상승 마감했다. 상승률 3위 고바이오랩(348150)의 주가는 6,160원으로 29.96% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 큐라티스(348080)는 29.91% 상승하며 1,238원에 마감했다. 상승률 5위 미코(059090)는 21.42%의 강세를 보이며 종가 16,550원에 마감했다.

6위 드림씨아이에스(223250)는 종가 3,990원으로 15.82% 상승 마감했다. 7위 지투지바이오(456160)는 종가 158,400원으로 14.53% 상승 마감했다. 8위 삼영엠텍(054540)은 종가 6,570원으로 14.06% 상승 마감했다. 9위 대양전기공업(108380)은 종가 29,200원으로 11.88% 상승 마감했다. 10위 범한퓨얼셀(382900)은 종가 20,400원으로 11.60% 상승 마감했다.



이밖에도 스튜디오삼익(415380) ▲11.22%, 우양에이치씨(101970) ▲10.96%, 파라택시스코리아(288330) ▲10.84%, 더블유에스아이(299170) ▲10.56%, 에이에프더블류(312610) ▲10.45%, 씨피시스템(413630) ▲10.36%, 에스엔시스(0008Z0) ▲10.33%, 넥스트칩(396270) ▲10.30%, 율호(072770) ▲9.96%, 오스코텍(039200) ▲9.79% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
