logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]크로노스·지토·카이아, 24시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 28 08:44 수정 2025 08 28 08:44
기사 소리로 듣기
다시듣기


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 크로노스(CRO)가 24.31%의 상승률을 기록하며 가장 큰 상승폭을 보였다. 크로노스의 현재 가격은 362원이며, 시가총액은 약 12조 1861억 원에 달한다. 크로노스는 가상자산 결제 솔루션으로, 사용자에게 다양한 혜택을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.

이어 지토(JTO)도 6.92% 상승하며 주목을 받았다. 지토의 가격은 2745원이며, 시가총액은 1조 162억 원이다. 지토는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 사용되며, 금융 서비스의 혁신을 목표로 한다.

카이아(KAIA)도 6.60% 상승하여 눈길을 끌었다. 카이아의 가격은 212원이며, 시가총액은 1조 2987억 원이다. 카이아는 주로 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 개발에 활용되는 플랫폼으로, 개발자에게 다양한 도구와 서비스를 제공한다.



한편, 레이디움(RAY)은 6.18% 상승하여 5124원의 가격을 기록했다. 주피터(JUP)도 5.42% 상승하며 698원에 거래되고 있다. OKX 토큰(OKB), 펌프(PUMP), 솔라나(SOL)도 각각 5.18%, 4.72%, 4.37%의 상승률을 보였다.

같은 시각, 비트코인 캐시(BCH)는 2.40% 상승하며 77만 1521원, 아발란체(AVAX)는 1.71% 상승하여 3만 4260원의 가격을 기록했다. 맨틀(MNT)과 폼(FORM)도 각각 1.10%, 1.09% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

    thumbnail - 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

  2. 싸이, 향정신성의약품 대리 처방 혐의 입건…‘오재원 그 약물’

    thumbnail - 싸이, 향정신성의약품 대리 처방 혐의 입건…‘오재원 그 약물’

  3. 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

    thumbnail - 11살 의붓딸 임신시킨 父…“개 배설물 속에 아이들 방치” 30대 부부에 美 발칵

  4. “아파트에서 BTS 지민 기다려”…송다은, 영상으로 ♥인증?

    thumbnail - “아파트에서 BTS 지민 기다려”…송다은, 영상으로 ♥인증?

  5. ‘尹계엄 방조’ 한덕수 전 총리 구속영장 기각…“다툴 여지 있어”

    thumbnail - ‘尹계엄 방조’ 한덕수 전 총리 구속영장 기각…“다툴 여지 있어”

  6. “아들 숙제 내지 마세요” 사유리, “뻔뻔해 보여” 5개월만에 입 열었다

    thumbnail - “아들 숙제 내지 마세요” 사유리, “뻔뻔해 보여” 5개월만에 입 열었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved