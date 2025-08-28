logo
[서울데이터랩]폼 모포 펌프 상승 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 28 08:44 수정 2025 08 28 08:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 폼으로, 2.74% 상승하며 5283원을 기록하고 있다. 폼은 24시간 기준으로도 8.82%의 상승률을 보이며 강세를 지속하고 있다. 거래량은 264억 1762만 원에 달하며, 시가총액은 2조 177억 원으로 63위를 유지하고 있다.

모포는 1시간 동안 1.92% 상승하여 현재 3100원에 거래되고 있다. 그러나 24시간 기준으로는 -6.67%의 하락세를 보이고 있으며, 거래량은 513억 9492만 원을 기록했다. 시가총액은 1조 261억 원으로 99위에 위치하고 있다.

펌프는 1시간 동안 1.75% 상승하며 4.33원을 기록했다. 24시간 등락률은 10.04%로, 단기적으로 강한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2770억 3756만 원을 기록하였으며, 시가총액은 1조 5334억 원으로 75위에 머물고 있다.



한편, 쿠코인 토큰은 1.33% 상승하며 1만 8514원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 2.89% 상승을 기록했다. 레이디움은 1.25% 상승하며 5112원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 8.97%의 상승률을 보였다. 커브 파이낸스 토큰은 1.20% 상승하여 1155원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 5.91% 상승했다.

같은 시각 스카이 프로토콜은 1.07% 상승하며 92원에 거래되고 있다. 이더리움은 0.99% 상승하며 649만 9238원을 기록하고 있다. 유니스왑은 0.98% 상승하여 1만 4107원에 거래되고 있다. 마지막으로, 리도다오는 0.95% 상승하며 1786원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

