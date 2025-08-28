logo
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 28 09:23 수정 2025 08 28 09:23
오늘(8월 28일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 6.73%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,100원으로 전 거래일 대비 0.71% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 615,765주를 기록했다.

이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 3.34%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.16% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 HD현대중공업(329180)은 개장 초반부터 1.73%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 2.12% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다.

6위 삼성중공업(010140)은 등락률 -2.05%로 하락세를 보이고 있다. 7위 HD현대미포(010620)는 -6.02%의 등락률로 주가가 크게 하락 중이다. 8위 HD한국조선해양(009540)은 7.17%의 상승세를 보이고 있다. 9위 원익홀딩스(030530)는 11.76% 상승하며 급등하고 있다. 10위 로보티즈(108490)는 상승률 2.96%로 주가가 소폭 상승하고 있다.



이 밖에도 나우로보틱스(459510) ▲19.00%, 세진중공업(075580) ▲3.08%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.53%, 현대차(005380) ▲0.11%, 알테오젠(196170) ▲0.47%, 인벤티지랩(389470) ▼0.11%, 카카오(035720) ▼1.40%, HLB(028300) ▼1.87%, NAVER(035420) ▼0.92%, 지투지바이오(456160) ▼4.86% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
