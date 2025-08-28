logo
[서울데이터랩]러셀 23.25% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 28 09:24 수정 2025 08 28 09:24
28일 오전 9시 15분 러셀(217500)(069110)이 등락률 +23.25%로 상승률 1위를 차지했다. 러셀은 개장 직후 10분간 2,736,299주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 414원 오른 2,195원이다.

한편 러셀의 PER은 24.12로 평가되며, ROE는 8.06%로 수익성을 나타내고 있다.

이어 상승률 2위 나우로보틱스(459510)는 현재가 18,020원으로 주가가 18.87% 급등하고 있다. 상승률 3위 코닉오토메이션(391710)은 현재 2,390원으로 12.21% 급등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 유니테크노(241690)는 12.08% 상승하며 3,340원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KD(044180)는 11.29%의 상승세를 타고 779원에 거래되고 있다.

6위 원익홀딩스(030530)는 현재가 8,490원으로 10.98% 상승 중이다. 7위 티엑스알로보틱스(484810)는 현재가 13,630원으로 10.81% 상승 중이다. 8위 네오크레마(311390)는 현재가 8,740원으로 6.07% 상승 중이다. 9위 엘앤씨바이오(290650)는 현재가 31,550원으로 6.05% 상승 중이다. 10위 제너셈(217190)은 현재가 7,550원으로 5.89% 상승 중이다.



이밖에도 엠에스씨(009780) ▲5.67%, 삼현(437730) ▲5.47%, 오가노이드사이언스(476040) ▲5.36%, 푸른기술(094940) ▲4.91% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
