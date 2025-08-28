[서울데이터랩]부국증권 15.08% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

28일 오후 15시 35분 부국증권(001270)(001270)이 등락률 +15.08%로 상승률 1위로 마감했다. 부국증권은 장 중 671,739주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 8,400원 오른 64,100원에 마감했다.한편 부국증권의 PER은 26.69로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.05%로 수익성이 보통 수준임을 나타낸다.이어 상승률 2위 STX엔진(077970)은 주가가 13.01% 급등하며 종가 40,400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 콜마홀딩스(024720)의 주가는 14,450원으로 11.58% 급등했다. 상승률 4위 HJ중공업(097230)은 11.51% 상승하며 15,500원에 마감했다. 상승률 5위 코오롱(002020)은 11.46%의 상승세를 타고 종가 44,250원에 마감했다.6위 HD한국조선해양(009540)은 종가 408,500원으로 10.55% 상승 마감했다. 7위 티와이홀딩스우(36328K)는 종가 5,800원으로 9.64% 상승 마감했다. 8위 상상인증권(001290)은 종가 696원으로 9.61% 상승 마감했다. 9위 SK(034730)는 종가 207,500원으로 9.44% 상승 마감했다. 10위 신영증권(001720)은 종가 142,400원으로 7.96% 상승 마감했다.이밖에도 엔케이(085310) ▲7.80%, 사조산업(007160) ▲7.76%, HS효성(487570) ▲7.72%, 영흥(012160) ▲7.63%, 대웅(003090) ▲7.38%, 에이블씨엔씨(078520) ▲7.28%, SK스퀘어(402340) ▲6.93%, 코오롱우(002025) ▲6.68%, F&F홀딩스(007700) ▲6.63%, 대신증권(003540) ▲6.41% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 부국증권의 최근 급등세에 대해 “금융업종의 전반적인 회복세와 맞물려 부국증권의 주가가 긍정적인 흐름을 보이고 있다”며 “다만, PER이 다소 높은 수준이기 때문에 투자 시 주의가 필요하다”고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자