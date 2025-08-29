[서울데이터랩]피스 네트워크 크로노스 콘플럭스 상승률 주목

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 피스 네트워크(PYTH)는 24시간 동안 77.01% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 가격은 285원이며, 시가총액은 약 1조 6419억 원이다. 피스 네트워크는 데이터 피드를 제공하는 오라클 솔루션으로 주로 블록체인 생태계 내에서 실시간 데이터를 제공하는 데 사용된다.크로노스(CRO)는 23.91% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 가격은 446원이며, 시가총액은 약 15조 87억 원에 달한다. 크로노스는 크립토닷컴 체인의 네이티브 토큰으로, 결제 및 거래 수수료를 절감하는 데 활용된다.콘플럭스(CFX)는 10.70% 상승했다. 현재 262원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 3474억 원이다. 콘플럭스는 중국 기반의 퍼블릭 블록체인으로, 높은 확장성과 보안성을 제공하며 다양한 디앱(dApp) 개발을 지원한다.에테나(ENA)는 8.39% 상승하며 921원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 6조 1005억 원이다. 에테나는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 주로 금융 상품의 거래 및 관리에 사용된다.펌프(PUMP) 역시 6.06% 상승하여 4.46원에 거래 중이다. 시가총액은 약 1조 5804억 원이다. 펌프는 디지털 자산의 유동성을 개선하는 데 중점을 둔 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 자산을 손쉽게 교환할 수 있도록 돕는다.한편, 인젝티브(INJ)는 5.09% 상승하며 1만 9341원에 거래되고 있다. 같은 시각, 맨틀(MNT)은 4.75% 상승하여 1746원에 거래 중이다. 주피터(JUP)는 4.55% 상승했으며, 현재 725원에 거래 중이다. 폼(FORM) 역시 4.18% 상승하여 5102원에 거래되고 있다. 마지막으로, 쿠코인 토큰(KCS)은 4.16% 상승하며 1만 8876원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자