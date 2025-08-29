logo
[서울데이터랩]에어로드롬 파이낸스 펜들 하이퍼리퀴드 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 29 09:33
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 두드러진 하락세를 보인 종목들이 있다. 그 중 에어로드롬 파이낸스(AERO)와 펜들(PENDLE)은 각각 4.84%의 하락률로 최상위에 위치해 있다. 에어로드롬 파이낸스는 현재 1679원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 4968억 원이다. 이 프로젝트는 주로 금융 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다. 펜들은 6757원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 1346억 원이다. 이 종목은 디파이(탈중앙화 금융) 분야에서 주목받고 있는 플랫폼이다.

하이퍼리퀴드(HYPE)는 3.54% 하락하며 6만 3805원에 거래되고 있다. 시가총액은 21조 3064억 원에 달하며, 대규모 유동성을 제공하는 것으로 유명하다. 이 플랫폼은 주로 거래소 간의 유동성 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다.

스카이 프로토콜(SKY)은 2.98% 하락하여 88원에 거래되고 있다. 시가총액은 2조 841억 원이다. 이 플랫폼은 주로 데이터를 안전하게 거래하는 것을 목표로 하고 있으며, 블록체인 기술을 통한 데이터 보호와 신뢰성 향상을 추구하고 있다.

OKX 토큰(OKB)은 2.63% 하락해 23만 3658원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조 9068억 원에 이른다. OKX 토큰은 암호화폐 거래소 OKX에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인 및 다양한 플랫폼 내 혜택을 제공하는 데 사용된다.



한편, 에스피엑스6900(SPX)은 2.10% 하락하며 1678원에 거래되고 있다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.07% 하락해 1104원에 거래되고 있다. 에이브(AAVE)는 1.58%의 하락률을 기록하며 43만 8525원에 거래되고 있다. 이더리움 기반의 탈중앙화 금융 플랫폼인 에이브는 대출 및 차입 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있다.

같은 시각, 비트겟토큰(BGB)은 1.25% 하락해 6349원에 거래되고 있으며, 니어프로토콜(NEAR)은 0.75% 하락해 3482원에 거래되고 있다. 니어프로토콜은 확장성과 보안성을 개선한 스마트 계약 플랫폼으로, 개발자와 사용자가 보다 쉽게 블록체인 기술을 활용할 수 있도록 지원한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
