[서울데이터랩]플레어 넥소 OKX토큰 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내 가상화폐 중 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 플레어입니다. 플레어는 현재 30원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.50% 상승했습니다. 24시간 등락률은 -0.36%로 나타났으며, 거래량은 165억 6509만 원에 달합니다. 이는 시가총액 2조 2203억 원 중 58위에 해당하는 금액입니다.넥소는 1794원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.45% 상승했습니다. 24시간 등락률은 2.21%로 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 거래량은 174억 1044만 원으로 집계되었으며, 시가총액은 1조 1593억 원으로 90위에 위치하고 있습니다.OKX 토큰은 현재 22만 7040원에 거래되며, 1시간 동안 0.35% 상승했습니다. 그러나 24시간 등락률은 -5.56%로 하락세를 기록했습니다. 24시간 거래량은 3179억 1196만 원으로 상당히 높은 수준이며, 시가총액은 4조 7678억 원으로 33위에 랭크되어 있습니다.스토리는 8464원에 거래되며, 1시간 동안 0.27% 상승했습니다. 24시간 등락률은 0.47%로 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 거래량은 446억 9012만 원, 시가총액은 2조 5737억 원으로 52위에 위치합니다.에이브는 현재가 43만 8398원으로 1시간 동안 0.10% 상승했습니다. 그러나 24시간 등락률은 -3.05%로 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 8881억 348만 원이며, 시가총액은 6조 6715억 원으로 29위에 올라 있습니다.같은 시각 비트겟토큰은 6390원에 거래되며, 1시간 동안 0.08% 상승했습니다. 24시간 등락률은 -0.66%로 하락세를 기록하고 있습니다. 파이코인은 485원에 거래되며, 1시간 동안 0.08% 상승했습니다. 24시간 등락률은 2.42%로 상승세를 유지하고 있습니다. 스카이 프로토콜은 88원에 거래되며, 1시간 동안 0.07% 상승했습니다. 24시간 등락률은 -4.29%로 하락세를 보이고 있습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자