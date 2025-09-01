[서울데이터랩]폴리곤·에스피엑스6900·트럼프코인, 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 폴리곤(POL)은 24시간 동안 12.33% 상승하며 주목받고 있다. 폴리곤의 현재 가격은 399원이며, 시가총액은 4조 1884억 원에 달한다. 폴리곤은 이더리움 네트워크의 확장성을 높이기 위해 설계된 플랫폼으로, 최근 상승세는 투자자들의 관심을 끌고 있다.에스피엑스6900(SPX)은 5.16% 상승했다. 현재 가격은 1631원이며, 시가총액은 1조 5189억 원이다. 이 코인은 가상자산 시장에서의 대표적인 투자 수단으로 자리 잡고 있으며, 최근의 상승세는 시장의 긍정적인 반응을 반영한다.트럼프코인(TRUMP)은 4.80% 상승하여 현재 1만 2155원에 거래되고 있다. 시가총액은 2조 4310억 원으로, 이 코인은 정치적 테마와 관련된 독특한 가치를 제공하는 것으로 알려져 있다. 투자자들은 이 코인의 변동성을 주목하며, 시장의 움직임을 면밀히 관찰하고 있다.샌드박스(SAND)는 3.84% 상승했으며, 현재 가격은 391원이다. 시가총액은 1조 80억 원으로, 샌드박스는 가상 세계에서의 창작과 수익 창출을 위한 플랫폼으로 인기를 끌고 있다. 레이디움(RAY) 역시 3.76% 상승하여 4948원에 거래 중이다. 시가총액은 1조 3268억 원에 이른다. 레이디움은 탈중앙화 거래소(DEX)로서, 사용자가 다양한 금융 서비스를 활용할 수 있도록 지원한다.한편, 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 3.37% 상승하며 1620원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 4435억 원이다. 스토리(IP)는 3.26% 상승한 1만 1071원에, 쿠코인 토큰(KCS)은 3.00% 상승하여 2만 171원에 거래되고 있다. 이더리움(ETH)은 2.75% 상승하여 620만 9685원에 거래 중이다. 봉크(BONK)는 2.70% 상승하여 0.0316원에 거래되고 있다.같은 시각, 아비트럼(ARB)은 2.67% 상승하며 706원에 거래되고 있으며, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 2.59% 상승하여 6만 2570원에 거래되고 있다. 모네로(XMR)는 2.46% 상승하여 36만 6933원에 거래 중이며, 갈라(GALA)는 2.44% 상승하여 22원에 거래되고 있다. 솔라나(SOL)는 2.17% 상승하여 28만 5084원에 거래되고 있으며, 쎄타토큰(THETA)은 2.03% 상승하여 1104원에 거래 중이다.플레어(FLR)는 1.94% 상승하여 30원에 거래되고 있으며, 세이(SEI)는 1.82% 상승하여 404원에 거래되고 있다. 스택스(STX)는 1.80% 상승하여 879원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자