[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 1일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 ##삼성전자(005930)_0##가 개장 5분 만에 10.13%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 68,200원으로 전 거래일 대비 2.15% 하락하며 주가가 하락세를 보이고 있다. 거래량은 831,939주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 4.28%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.65% 하락하며 큰 변화 없이 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 개장 초반부터 1.34%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 카카오(035720)는 2.4% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다.6위 삼성중공업(010140)은 등락률 0%로 보합세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 3.99%의 상승세로 주가가 상승 중이다. 8위 HJ중공업(097230)은 6.46%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 1.17% 하락하며 약세를 보이고 있다. 10위 나우로보틱스(459510)는 상승률 17.02%로 급등하고 있다.이 밖에도 원익홀딩스(030530) ▲2.07%, 범한퓨얼셀(382900) ▲8.65%, 셀트리온(068270) ▼0.36%, 현대로템(064350) ▲1.98%, 삼성SDI(006400) ▼0.97%, 세진중공업(075580) ▲2.17%, 한화엔진(082740) ▼2.42%, 로보티즈(108490) ▼2.64%, 현대차(005380) ▼0.23%, HD한국조선해양(009540) ▲1.48% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자