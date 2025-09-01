[서울데이터랩]빌리언스 30% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

1일 오후 15시 40분 빌리언스(044480)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 빌리언스는 장 중 30,638,577주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 108원 오른 468원에 마감했다.한편 빌리언스의 PER은 -8.51로 음수값을 기록하였고, ROE는 -10.32%로 나타나며 재무 상태가 부정적임을 시사했다.이어 상승률 2위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 주가가 29.93% 폭등하며 종가 890원에 상승 마감했다. 상승률 3위 케이엔알시스템(199430)의 주가는 13,240원으로 29.93% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 크레오에스지(040350)는 29.89% 상승하며 365원에 마감했다. 상승률 5위 원풍물산(008290)은 29.87%의 상승세를 타고 종가 674원에 마감했다.6위 엔에프씨(265740)는 종가 7,400원으로 26.71% 상승 마감했다. 7위 서남(294630)은 종가 3,315원으로 20.55% 상승 마감했다. 8위 제닉스로보틱스(381620)는 종가 8,270원으로 19.51% 상승 마감했다. 9위 삼양컴텍(484590)은 종가 19,140원으로 17.35% 상승 마감했다. 10위 에스피시스템스(317830)는 종가 9,380원으로 16.38% 상승 마감했다.이밖에도 더라미(032860) ▲15.74%, 범한퓨얼셀(382900) ▲13.08%, 디모아(016670) ▲11.79%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲10.61% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자