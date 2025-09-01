logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]빌리언스 30% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 16:00 수정 2025 09 01 16:00
기사 소리로 듣기
다시듣기


1일 오후 15시 40분 빌리언스(044480)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 빌리언스는 장 중 30,638,577주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 108원 오른 468원에 마감했다.

한편 빌리언스의 PER은 -8.51로 음수값을 기록하였고, ROE는 -10.32%로 나타나며 재무 상태가 부정적임을 시사했다.

이어 상승률 2위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 주가가 29.93% 폭등하며 종가 890원에 상승 마감했다. 상승률 3위 케이엔알시스템(199430)의 주가는 13,240원으로 29.93% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 크레오에스지(040350)는 29.89% 상승하며 365원에 마감했다. 상승률 5위 원풍물산(008290)은 29.87%의 상승세를 타고 종가 674원에 마감했다.

6위 엔에프씨(265740)는 종가 7,400원으로 26.71% 상승 마감했다. 7위 서남(294630)은 종가 3,315원으로 20.55% 상승 마감했다. 8위 제닉스로보틱스(381620)는 종가 8,270원으로 19.51% 상승 마감했다. 9위 삼양컴텍(484590)은 종가 19,140원으로 17.35% 상승 마감했다. 10위 에스피시스템스(317830)는 종가 9,380원으로 16.38% 상승 마감했다.



이밖에도 더라미(032860) ▲15.74%, 범한퓨얼셀(382900) ▲13.08%, 디모아(016670) ▲11.79%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲10.61% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    thumbnail - 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

    thumbnail - “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

  3. 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

    thumbnail - 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

  4. “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

    thumbnail - “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

  5. “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

    thumbnail - “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

  6. ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

    thumbnail - ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved