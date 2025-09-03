[서울데이터랩]XDC 네트워크 폼 팍스 골드 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 ‘XDC 네트워크’입니다. 현재가는 108원이며, 1시간 등락률은 0.49%로 나타났습니다. 24시간 등락률은 -0.50%로 소폭 하락세를 보였지만, 1시간 동안의 상승세로 단기 변동성에 주목할 만합니다. 24시간 거래량은 597억 731만 원으로 활발한 거래가 이루어졌습니다.다음으로 주목할 종목은 ‘폼’입니다. 폼의 현재가는 4665원으로 1시간 등락률은 0.42% 상승했습니다. 24시간 등락률은 7.57%로 비교적 높은 상승세를 보였습니다. 거래량은 1018억 8289만 원으로, 거래가 활발히 이루어지고 있는 상황입니다. 폼은 최근 24시간 동안 안정적인 상승세를 이어가고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.‘팍스 골드’ 또한 주목할 만합니다. 현재가는 492만 8476원이고, 1시간 등락률은 0.27% 상승을 기록했습니다. 24시간 등락률은 1.26%로 소폭 상승세를 지속하고 있습니다. 거래량은 2263억 9044만 원으로, 금 기반의 안정성을 바탕으로 꾸준한 거래량을 유지하고 있습니다.한편, ‘폴리곤’은 1시간 동안 0.24% 상승했으며, 현재가는 400원입니다. 24시간 등락률은 3.54%로 상승 중이며, 거래량은 5733억 8823만 원으로 활발한 거래가 이뤄지고 있습니다. 폴리곤은 최근 네트워크 확장과 관련된 긍정적인 뉴스로 인해 상승세를 보이고 있는 것으로 분석됩니다.같은 시각 ‘테더 골드’는 1시간 동안 0.21% 상승했으며, 현재가는 491만 5163원입니다. 24시간 등락률은 1.17%로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 거래량은 1200억 1774만 원으로, 금 기반 디지털 자산으로서의 안정성을 바탕으로 꾸준한 거래량을 보이고 있습니다.한편, ‘스토리’는 1시간 동안 0.03% 상승했으며, 현재가는 1만 617원입니다. 24시간 등락률은 -0.59%로 소폭 하락세를 기록했습니다. ‘페이팔 USD’, ‘퍼스트 디지털 USD’, ‘리플 USD’ 등의 스테이블 코인은 각각 0.00%, -0.00%, -0.01% 등락률을 기록하며 안정적인 가격 흐름을 보여 주고 있습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자