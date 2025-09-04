logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 04 09:21 수정 2025 09 04 09:21
기사 소리로 듣기
다시듣기


오늘(9월 4일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 7.11%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 64,000원으로 전 거래일 대비 2.56% 상승하며 오름세를 보이고 있다. 거래량은 747,266주를 기록했다.

이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 0.43%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 0.76% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 LG에너지솔루션(373220)은 개장 초반부터 2.44%의 상승률로 오름세를 보이고 있다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 2.67% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다.

6위 HJ중공업(097230)은 등락률 -3.85%로 하락세를 보이고 있다. 7위 세진중공업(075580)은 4.71%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한올바이오파마(009420)는 5.56%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.45% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 0.99%로 주가가 소폭 상승하고 있다.



이 밖에도 카카오(035720) ▲0.00%, 삼성중공업(010140) ▼0.48%, 에코프로비엠(247540) ▲1.35%, 현대로템(064350) ▲0.74%, 현대차(005380) ▲0.00%, 알테오젠(196170) ▲0.22%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.31%, 카카오페이(377300) ▲0.19%, 이화전기(024810) ▼19.23%, 엘앤에프(066970) ▲1.79% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

    thumbnail - 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

  2. 강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개

    thumbnail - 강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개

  3. 박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”

    thumbnail - 박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”

  4. “재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”

    thumbnail - “재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”

  5. “술 마신 상태였다” 김승우, 음주 상태로 촬영하다 결국

    thumbnail - “술 마신 상태였다” 김승우, 음주 상태로 촬영하다 결국

  6. 소향 “케데헌 보고 용기 얻었다”…결혼 25년 만에 ‘이혼’ 고백

    thumbnail - 소향 “케데헌 보고 용기 얻었다”…결혼 25년 만에 ‘이혼’ 고백
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved