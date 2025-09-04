logo
[서울데이터랩]이트론 31.25% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 04 09:21 수정 2025 09 04 09:21
4일 오전 9시 15분 이트론(096040)가 등락률 +31.25%로 상승률 1위를 차지했다. 이트론은 개장 직후 23,589,957주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 5원 오른 21원이다.

한편 이트론의 PER은 1.05로 낮은 수준을 보이며, ROE는 -2.85%로 수익성이 저조하다.

이어 상승률 2위 리튬포어스(073570)는 현재가 1,397원으로 주가가 24.40% 폭등하고 있다. 상승률 3위 하이드로리튬(101670)은 현재 2,795원으로 16.70% 급등 중이다. 상승률 4위 대진첨단소재(393970)는 16.00% 상승하며 6,960원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유일에너테크(340930)는 13.97%의 상승세를 타고 1,893원에 거래되고 있다.

6위 퓨쳐켐(220100)은 현재가 22,900원으로 13.93% 상승 중이다. 7위 삼영엠텍(054540)은 현재가 10,380원으로 12.83% 상승 중이다. 8위 옵티코어(380540)는 현재가 1,843원으로 12.52% 상승 중이다. 9위 씨티케이(260930)는 현재가 5,810원으로 11.73% 상승 중이다. 10위 앱튼(270520)은 현재가 1,230원으로 10.71% 상승 중이다.



이밖에도 이브이첨단소재(131400) ▲10.35%, 캔버스엔(210120) ▲9.95%, 프로티나(468530) ▲9.73%, 제이엠티(094970) ▲8.10%, 메지온(140410) ▲7.71%, 더블유에스아이(299170) ▲7.62%, 케이프(064820) ▲7.33%, 엘앤씨바이오(290650) ▲7.17%, 헬릭스미스(084990) ▲7.13%, 자이글(234920) ▲6.95% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
