[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 08 09:16 수정 2025 09 08 09:16
오늘(9월 8일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 6.55%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

삼성전자의 현재가는 70,100원으로 전 거래일 대비 0.86%(600원) 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,129,148주를 기록했다.

이어 두산에너빌리티(034020)가 검색비율 2위를 기록하며 전 거래일 대비 -1.13%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 -0.71% 하락하며 주가가 소폭 하락 중이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.73% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 5위 LG에너지솔루션(373220)은 -0.66% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 유한양행(000100)은 등락률 +3.53%로 상승세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 1.05%의 상승세를 보이고 있다. 8위 HJ중공업(097230)은 7.07%의 급등세를 보이고 있다. 9위 엘앤씨바이오(290650)는 6.29% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 현대차(005380)는 하락률 -0.91%로 주가가 다소 하락하고 있다.



이 밖에도 티엑스알로보틱스(484810) ▲9.63%, 바이넥스(053030) ▲6.07%, 유한양행 ▲3.53%, 엘앤씨바이오 ▲6.29%, HJ중공업 ▲7.07%, 알테오젠 ▲1.05%, 원익홀딩스(030530) ▲1.66%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.54%, 카카오(035720) ▲0.85%, HLB(028300) ▲0.74% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

