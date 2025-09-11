logo
logo

[서울데이터랩]뉴욕 증시, 빅테크 주식 혼조세

정연호 기자
입력 2025 09 11 08:44 수정 2025 09 11 08:44
10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록했으나, 다른 종목들은 하락세를 보였다.

엔비디아(NVDA)는 전일 대비 3.85% 상승하여 177.33달러에 거래를 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 9.77%로 큰 폭의 상승세를 기록하며 369.57달러에 장을 마쳤다. 반면, 애플(AAPL)은 3.23% 하락하며 226.79달러로 거래를 종료했다.

마이크로소프트(MSFT)는 0.39% 상승으로 보합세를 유지했다. 아마존닷컴(AMZN)은 3.32% 하락했다. 메타(META)는 1.79% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.19% 하락하며 보합세를 보였다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 224,705,505주의 거래량을 기록하며 거래대금은 399억 달러로, 약 55조 4,242억원에 달했다. 애플의 거래대금은 189억 달러로, 약 26조 3,203억원이며, 브로드컴의 경우 거래대금은 186억 달러로, 약 25조 8,385억원으로 집계되었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 9.27%에 달했다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
