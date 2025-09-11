logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹우 26.80% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 09:25 수정 2025 09 11 09:25
기사 소리로 듣기
다시듣기


11일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹우(45014K)가 등락률 +26.80%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우는 개장 직후 12,654주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,790원 오른 8,470원이다.

한편 코오롱모빌리티그룹우의 PER은 -128.33으로 나타났다.

이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 4,302원으로 주가가 22.74% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이프로젠(007460)은 현재 819원으로 10.23% 급등하고 있다. 상승률 4위 삼영(003720)은 8.49% 상승하며 5,750원에 거래되고 있다. 상승률 5위 SNT에너지(100840)는 7.65%의 강세를 보이며 66,100원에 거래되고 있다.

6위 조선선재(120030)는 현재가 137,800원으로 7.49% 상승 중이다. 7위 에스엘(005850)은 현재가 36,100원으로 6.65% 상승 중이다. 8위 엔케이(085310)는 현재가 1,547원으로 6.32% 상승 중이다. 9위 CJ CGV(079160)는 현재가 5,030원으로 5.89% 상승 중이다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 28,050원으로 5.65% 상승 중이다.



이밖에도 삼성중공업(010140) ▲5.57%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▲5.51%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.26%, 웅진(016880) ▲5.20% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘엠카’도 출연한 유명 가수 차량서 女시신 발견 “살인 가능성 염두”…美 충격

    thumbnail - ‘엠카’도 출연한 유명 가수 차량서 女시신 발견 “살인 가능성 염두”…美 충격

  2. “中식당서 춤추는 송혜교?” 관광객 몰려들어…지역 경제 ‘들썩’

    thumbnail - “中식당서 춤추는 송혜교?” 관광객 몰려들어…지역 경제 ‘들썩’

  3. 대체 무슨 일?…‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 나한테 헤어지자고”

    thumbnail - 대체 무슨 일?…‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 나한테 헤어지자고”

  4. 고깃집 앞에 붙은 “1급 사기꾼, 개XX” 대자보…연예인 내세워 2000억원 투자사기

    thumbnail - 고깃집 앞에 붙은 “1급 사기꾼, 개XX” 대자보…연예인 내세워 2000억원 투자사기

  5. “등 대고 똑바로 자는데”…이런 수면 자세 ‘치매’ 위험 높인다

    thumbnail - “등 대고 똑바로 자는데”…이런 수면 자세 ‘치매’ 위험 높인다

  6. (영상) “용암물 줄줄” 마을 불바다…유통기한 지난 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - (영상) “용암물 줄줄” 마을 불바다…유통기한 지난 ‘이것’ 때문이었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved