[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 텔콘RF제약 거래대금 352억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 11일 한국거래소에 따르면, 텔콘RF제약(200230)이 약 2,918만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,276원이며, 거래대금은 35,270백만원으로 시가총액의 약 12%에 해당한다. 매수세와 매도세가 접전을 펼치는 가운데, 텔콘RF제약은 -19.44%의 급락세를 보이고 있다. PER는 -2.22, ROE는 -28.11로써 재무 지표는 부진한 상태를 유지하고 있다. 이어서 빌리언스(044480)는 27,982,193주의 거래량으로 2위를 기록하며, 19.12% 급등한 486원에 거래되고 있다. 거래대금은 13,851백만원으로, 시가총액의 약 7%에 달한다. PER는 -7.71, ROE는 -10.32로 재무 지표는 부정적이다.씨피시스템(413630)은 27,263,230주의 거래량으로 3위를 차지하며, 현재 3,275원으로 23.12% 폭등하고 있다. 동일스틸럭스(023790)는 2.06% 상승한 3,715원에 거래되며 17,422,985주의 거래량을 기록하고 있다. 로보로보(215100)는 9.04% 상승하여 5,670원에 거래 중이다. 나무기술(242040)은 7.43% 상승한 1,547원, 현대무벡스(319400)는 0.24% 상승한 8,330원, 엑셈(205100)은 6.38% 상승한 2,335원에 거래되고 있다. 스맥(099440)은 6.48% 상승한 4,685원, 글로벌텍스프리(204620)는 11.05% 급등하여 5,730원에 거래되고 있다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 대한광통신(010170) ▲1.50%, 유니슨(018000) ▲12.92%, 휴림로봇(090710) ▼2.00%, 한국선재(025550) ▲5.90%, 동양에스텍(060380) ▲22.37%, 다날(064260) ▲0.88%, 대창솔루션(096350) ▲1.79%, 일승(333430) ▲5.85%, KD(044180) ▲0.71%, 케이프(064820) ▲16.50% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 씨피시스템과 케이프가 있다. 씨피시스템은 23.12% 폭등세를 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 7%에 달해 투자자들의 관심을 받고 있다. 케이프는 16.50% 상승하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 2%를 넘는다. 하락 종목으로는 텔콘RF제약과 휴림로봇이 있는데, 텔콘RF제약은 -19.44% 급락하며 거래대금이 시가총액의 12%를 차지해 변동성이 큰 상태다. 휴림로봇은 -2.00% 하락했지만, 거래대금은 시가총액의 약 1%로 매수세와 매도세가 팽팽히 맞서고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 혼조세를 보이고 있다. 상승 종목과 하락 종목이 엇갈리며, 거래대금이 시가총액 대비 높은 종목들이 많아 투자 심리가 불안정한 모습을 보인다. 이러한 상황 속에서 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자