[서울데이터랩]월드 리버티 파이낸셜 토큰 밈코어 펌프 1시간 상승률 상위

정연호 기자
입력 2025 09 15 08:35 수정 2025 09 15 08:35
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 월드 리버티 파이낸셜 토큰이다. 이 종목은 현재 297원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 0.90%를 기록했다. 24시간 등락률은 0.14%로 소폭 상승했다. 거래량은 1조 7230억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

밈코어는 현재 3530원에 거래되고 있으며 1시간 상승률 0.71%를 기록했다. 같은 기간 동안 24시간 등락률은 5.43%로 높은 상승세를 보였다. 24시간 거래량은 583억 4983만 원으로, 거래가 활발한 상태를 유지하고 있다.

펌프는 현재 11원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.52% 상승했다. 24시간 동안 24.51%라는 큰 폭의 상승을 기록했다. 거래량은 1조 7094억 원으로 높은 수준을 유지하고 있다.

스카이 프로토콜은 현재 106원에 거래되며, 1시간 상승률은 0.51%다. 지난 24시간 동안 1.67% 상승했다. 24시간 거래량은 375억 4794만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

파이코인은 현재 494원에 거래되며, 1시간 동안 0.36% 상승했다. 그러나 24시간 동안 -3.12%의 하락세를 보였다. 거래량은 694억 8780만 원으로 집계됐다.



같은 시각, 스토리는 1만 3543원에 0.29% 상승했으며, 에테나는 1026원에 0.27% 상승했다. 쿠코인 토큰은 2만 2413원에 0.23% 상승했다. 팍스 골드는 508만 9352원에 거래되며 0.14% 상승했고, 카스파는 118원에 0.12% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
