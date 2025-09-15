[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 15일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.72%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 77,100원으로 전 거래일 대비 2.25% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2,353,583주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 3.50%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 -1.48% 하락하며 약세를 보이고 있다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 개장 초반부터 -2.12%의 하락률로 하락세를 보이고 있다. 검색비율 5위 카카오(035720)는 -1.98% 하락하며 역시 하락세를 보이고 있다.6위 HJ중공업(097230)은 등락률 4.92%로 상승세를 보이고 있다. 7위 로보스타(090360)는 16.19%의 급등세를 보이고 있다. 8위 NAVER(035420)는 -1.27%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 9위 삼성중공업(010140)은 -1.14% 하락하며 하락세를 보이고 있다. 10위 알테오젠(196170)은 0.51% 상승하며 보합권에 머물고 있다.이 밖에도 레인보우로보틱스(277810) ▲3.06%, 네이처셀(007390) ▲3.49%, 테스(095610) ▲8.10%, 한미반도체(042700) ▲1.54%, 현대차(005380) ▼2.24%, 세진중공업(075580) ▼2.57%, 농심(004370) ▼2.68%, HPSP(403870) ▲7.30%, 제닉스로보틱스(381620) ▲7.40%, 삼성SDI(006400) ▲0.98% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자