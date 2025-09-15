[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 상상인증권 거래대금 146억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 15일 한국거래소에 따르면, 상상인증권(001290)이 1,700만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 822원이며, 거래대금은 14,633백만원으로 시가총액의 1.64%를 기록하고 있다. PER -2.70, ROE -22.81로 재무 지표는 부정적이나, 높은 거래량을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 사조동아원(008040)은 거래량 1,417만주를 기록했으며, 현재 주가는 1,371원이다. 거래대금은 19,467백만원으로, 시가총액 대비 1.01%에 해당한다. PER 7.83, ROE 9.45로 재무 지표는 안정적인 편이다.삼성전자(005930)는 현재가 76,900원으로 1.99% 상승하며, 1,284만주가 거래되었다. SK증권(001510)은 714원으로 4.08% 상승, 695만주가 거래되었다. 파미셀(005690)은 13,400원으로 급등하며 651만주가 거래되었다. SK오션플랜트(100090)는 28,850원으로 하락, 640만주가 거래되었고, HJ중공업(097230)은 32,650원으로 상승해 553만주가 거래되었다. 두산에너빌리티(034020)는 59,100원으로 하락, 451만주가 거래되었으며, 롯데손해보험(000400)은 1,799원으로 하락, 423만주가 거래되었다. 코오롱모빌리티그룹(450140)은 상한가를 기록하며 4,048,636주가 거래되었다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 미래에셋증권(006800) ▲5.09%, 신성이엔지(011930) ▲1.55%, 엔케이(085310) ▲1.52%, 후성(093370) ▲15.89%, KBI동양철관(008970) ▼6.38%, 한화생명(088350) ▲5.66%, 퍼스텍(010820) ▼0.72%, 에이프로젠(007460) ▼0.40%, SK하이닉스(000660) ▲1.75%, 이수페타시스(007660) ▲7.23% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 파미셀과 후성이 있다. 파미셀은 거래량 651만주와 84,296백만원의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 10.48%로 투자자들의 강한 매수세를 반영한다. 후성 또한 거래량 353만주와 거래대금 22,247백만원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율이 3.20%를 기록하며 눈에 띈다. 반면, SK오션플랜트와 롯데손해보험은 하락세를 보이며 각각 640만주, 423만주의 거래량을 기록했고, 거래대금 역시 시가총액 대비 2% 이하를 기록한다.전반적으로 코스피 시장은 대형주의 강세와 함께 일부 종목에서의 급격한 변동성을 보이고 있다. 이와 같은 변동성은 투자자들의 심리를 움직이며 주가의 향방에 영향을 미치고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자